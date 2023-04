Amserv avas Viljandis uues kuues esinduse

Amserv Toyota brändijuht Margus Nõmmik ütles pressiteate vahendusel, et erilahendused ja autode ümberehitamine on Euroopas ning ka mujal tugev suund, kuid Eestis veel pigem autoentusiastide pärusmaa.

«Oleme erilahendustega abiks olnud näiteks puuetega inimestele, et autod nende jaoks sobivaks ja mugavaks muuta. Lähiajal seisab ees invataksode projekt, kus ehitame ja anname üle erilahendustega autod, mis abistavad inimesi üle Eesti,» kõneles ta. «Samuti oleme ehitanud maastureid, mis peavad pääsema elektriliinide alla, ja täiendanud funktsionaalse lisavarustusega päästeameti, Punase Risti ja vabatahtlike merepäästjate tööautosid.»

Nõmmik nentis, et praegu on spetsialistide käe all valmimas eriline maastur, mis sobib liikumiseks igal pool, ka nõudlikumal maastikul.