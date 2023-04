Üks protsent muuseumist lisandub veebi

Viljandi muuseumi direktori Jaak Pihlaku sõnul on kunagise kirjandusliku seltsi mündikogu üks neist eksponaatidest, mis on Viljandi muuseumis olnud selle algusest alates ehk 1878. aastast. «Omamoodi ime on see, et seda kogu ei kantud vahepealse aja jooksul laiali,» lisas ta. Mündikogus on ligi 1100 rahatähte väga erinevatest ajastutest.