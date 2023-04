Juhtkiri ⟩ Väsimatu töö kannab vilja

Põhjustel, miks on lubamatu hooletu lõkketegemine või lausa sihilikult kulule tule otsa panemine, polegi mõtet pikemalt peatuda. Neist on aastast aastasse põhjalikult räägitud, nii et praeguseks peaks kõigil selge olema, et tuld tohib teha ainult kõiki reegleid silmas pidades. Õnnetusi juhtub isegi hoolega valvatud lõkkest lennanud sädemete tõttu ning paraku leidub ka autojuhte, kes koni autoaknast välja viskavad, nii et pole vaja karta, et päästjatel tööd liiga vähe on.