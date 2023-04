Majandusliku hakkamasaamise kontekstis kõneldakse tihti elamisväärsest elust, olgu kõne all näiteks miinimumpalga tõus. Ühest küljest on see kõigile justkui arusaadav, ent teisest küljest erakordselt hägune ja laialivalguv mõiste, mis igale inimesele tähendab eri asja. Ühtegi kindlat pidepunkti ju ei ole ega saagi olla. Ütleme enesekindlalt, et miinimumpalk peaks tagama elamisväärse elu. Aga kuidas panna üks võrrand kehtima väga erineva tausta ning väga erinevate vajaduste ja tarbimisharjumustega inimestele?