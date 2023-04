Betoonist kassid on ju armsad, aga kui mõelda sellele, miks nad Viljandisse siia-sinna paigutatud on, siis tunne enam nii hea ei ole. Ja neid tuleb muudkui juurde, nii et lõpuks olemegi Naksitrallide linn, milles on suur kari kasse. Politsei liiklustalgudki on kahjuks olnud üsna tulemuslikud, nii et kui parajasti valesse kohta ei pargita, siis on jalg raske, sest ... Kevad südames?