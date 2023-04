Riigikogu eelmisesse koosseisu kuulunud Urmas Reitelmanni ja tema parlamendi liikme volituste lõppemise eel tangitud 243 kütuseliitri juhtum on mitmes mõttes ilmekas. Kui edaspidi tekib küsimus, mis eestlasi meie poliitkultuuri juures häirib, on see täpne ja tabav illustratsioon: maksumaksjast viimase tilga lüpsmine veel hetk enne selle võimaluse kadumist.