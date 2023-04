Vaba mõte ⟩ Mis kütab kirgi, mis mitte

Samas, isegi mina oma kesiste teadmistega olen märganud, et liikvel on palju häma, ning küllap osa sellest hämast, mis sotsiaalmeedias levib, on täiesti sihilik. Räägitakse ju võimupirukast ning tõenäoliselt on see midagi vastlakukli sarnast ja koor tuleb vahtu peksta. Olen näinud näiteks hämmastavalt mitme­kesist valikut seisukohtadest, mis see eestlase maksukoormus siis õieti on ning miks on maksuküüru kaotamine ainult valikuliselt arvesse võetud. Kui palju on siirast hirmu, kui palju tülitulle mõnuga õli valamist, kui palju kaigaste kodaratesse loopimist, jääb kõigi asjaosaliste enda südametunnistusele.