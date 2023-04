22. märtsil lasi Ain Luukas Mulgi vallas Univere külas umbes 70 meetrit oma teest üles kaevata, muutes sellega läbimatuks mitme majapidamise, muu hulgas kantrifestivali toimumispaiga Urissaare rantšo peamise ja kõige otsesema juurdepääsutee. Vallavalitsus ja külaelanikud asusid olukorrale lahendusi otsima, aga selle tee kohta neid veel leitud pole. Esialgset õiguskaitset kohtust ei saadud, sest teiste omanike maadel olevate teede kaudu on kinnistutele juurdepääs siiski tagatud ning Luukas on lubanud kasutada oma teist teed. Kuigi ta ütles 27. märtsil, et tee on vaid ajutiselt üles kaevatud ning mõne päeva jooksul peaks remont pihta hakkama, pole teed võimalik kolm nädalat hiljem endiselt kasutada.