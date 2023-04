Ja ei olegi võimalik midagi muud teha kui kiita ja tunnustavalt noogutada. Kui sporditaristul, ükskõik millisel, vähegi kasutajaid leidub, pole võimalik sellesse liiga palju investeerida. Et ala on ka võrdlemisi seltskondlik, sest väljakul on korraga neli inimest, on Viljandis varsti juures ka üks seltskondliku ajaveetmise variant. Igati tore ja tervitatav, eriti kui arvesse võtta, et järveäärse ala arendamine on ammu jutuks olnud küll poliitiliste jõudude, küll linnarahva enda seas.