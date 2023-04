Sel nädalal taas alanud sambarajamise lõpetab võidupühal president

«Eks järjepanu ole kogu materjal kohale jõudmas. Kivipüramiid on praegu vee peal,» rääkis töid vedava osaühingu Kivikuvand juht Andrus Sibul. Tööd on seatud nii, et 20. juuniks oleks kõik valmis ning president saaks võidupäeva hommikul avada samba ning ennelõunal võtta Viljandis vastu Kaitseliidu paraadi.

«Päevakava on meil 23. juuniks suurel määral juba paigas,» rääkis Viljandi linnapea Madis Timpson. Samba avamine algab kell 9 ja kestab 55 minutit. Seejärel algab jumalateenistus Jaani kirikus ning kell 11 on paraadi kord. «Tegelikult on kogu see ettevõtmine kolm päeva kestev üritus,» lisas linnapea.