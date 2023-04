Viljandi terviserajal saab juba aprilli algul aru, et midagi on õhus. See on 1. mail ees ootav ümber järve jooks. Kui mõnel sügisõhtul saab terviserajal joosta nii, et Männimäe majade taha jäävas osas kohtad vaid paari koeraga jalutajat, siis 17. aprilli õhtul oli rada jooksjaid täis.