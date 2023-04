Juhtkiri ⟩ Ei maksa karva lõhki ajada

Täiesti mõistetav ja arusaadav on ka linnavalitsuse nõudmine, et Bolt peab paremini hoolitsema selle eest, et tõuksid oleksid sõitudevahelisel ajal pargitud nii, et neist võimalikult vähe tüli ja takistust sünniks. Kuigi nad on toredad ning nende ilmumine linna tervitatav, võivad tõukerattad tõesti omajagu peavalu valmistada ning igati õige on ennetada migreenihoogu, mis sellest võib areneda. Paha on lugu siis, kui mõnda käidavamasse kohta tekib nende sõiduriistade «pesa» ja need on pargitud risti-rästi, nii et neist möödumiseks tuleb lausa sõiduteele astuda, eriti kui juhtud parajasti näiteks lapsevankrit lükkama.