Detailplaneeringu kuueleheküljelises vastuväites kerkib esile kolm põhipunkti. Esiteks leiavad protestijad, et pesulat eramukinnistule lubades rikub linnavalitsus üldplaneeringut, sest selle piirkonna juhtfunktsioon on elamumaa. Teiseks heidetakse ette, et linn on andnud planeeringu koostamises juhtrolli pesula arendajale, kes soovib jõuda endale sobiva lahenduseni, ning kolmandaks käsitletakse vastuväites põhjalikult pesulas kasutatavate kemikaalide mõju naabritele.