Riigikogu uus koosseis asus tööle eelmisel nädalal, eile andis parlamendi ees ametivande uus valitsus. Ma jätan maksuteemalise arutelu targemate hooleks, sest leian, et peaksime julgemalt tunnistama: kui me ühest või teisest teemast õieti midagi ei tea, on kõige targem vait olla. Infomüraga maailma risustada on sama suur patt kui konisid maha loopida. Sotsiaalmeediaajastul, mil kõik tunnevad vajadust sõna võtta ja igas pulmas pruuti mängida, tuleb see muidugi kohati raskelt.