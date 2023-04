«Koolitantsu» puhul on tähelepanuväärne, et võistlejaid jagub mudilasrühmadest täiskasvanud neidude ja noormeeste rühmadeni välja. Nii nooremate kui vanemate seas käis laval kaheksa Viljandimaa truppi. Et see polnud aga enam maakondlik, vaid juba piirkondlik voor, oli esinejaid palju rohkem. Esimeses osas toodi lavale 36 tantsu ning teises, mis algas alles kell 18, oli kavas 30 etteastet.