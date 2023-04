Need küsimused tulenevad uue võimuliidu lepingu punktist, mis peaks keelama Eestis veel teatud reklaamid. Plaani järgi ei tohiks enam reklaami teha kiirlaenule ning hasart- ja ennustusmängule.

Kas keegi tõesti usub, et sellest läheb elu paremaks? Et mureks on reklaam, mitte röögatute intressidega laenud või mängusõltuvus?