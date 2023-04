Sakala kaardirakendus tõi ööpäevaga 147 augumärget

"Teame ise ka, milline seis on. Kui märgitakse teelõik läbimatuks, siis on see ilmselgelt ülepingutatud," sõnas ta.



Teearu arvates võib rakendusest rohkem kasu tõusta siis, kui kevadine parandamishooaeg on möödas ning tekib ootamatuid auke. "Praegu teavad kõik, et näiteks Paala tee ja Riia maantee on kehvas seisus," lausus Teearu.



Ta märkis, et nüüd hakkas tööle suvine teedeparandusmasin ja augulappimine peaks minema kiiremini. Kõnelemise ajal reede lõuna paiku toimetas masin Riia maanteel. Teearu lausus, et kevadised augud saavad kindlasti lapitud ning siis tulevad ka pindamistööd ja asfalteerimine. Samas suuremateks suvisteks remontideks kipub raha nappima.

Mulgi valla teedespetsialist Rein Anton leidis, et rakendus on hea algatus. "Vaatasin, et Mulgi vallas on ka mitu kohta märgitud. Annan oma koostööpartneritele need märkused ja rakenduse edasi, kindlasti parandame probleemsed kohad," ütles Anton. "Igasugune operatiivne infoliikumine on hea. Samasugune rakendus, aastaid tagasi riigi rahaga tehtud "Anna teada" ei ole paraku üldse populaarne. Kindlasti on Sakala rakendus hea, kui see saab piisavat levikut ja tuntust."



Oma valla teetööde kohta ütles Anton, et viimastel päevadel on kiirkorras mõned löökaugud parandatud ja teehöövlid sõidavad teisipäevast saadik.



Ta lisas, et kuna talvine lumelükkamine võttis palju raha ära, siis suviseks teehooleks kipub seda nappima.

Põhja-Sakala valla teedespetsialist Tiiu Umal ütles, et Sakala loodud rakendus on kiiduväärne ja ta kavatseb sealset infot hakata jälgima. "Saatsin selle rakenduse Võhma, Suure-Jaani ja Olustvere teid hooldavale Suure-Jaani Haldusele edasi," kõneles Umal. Põhja-Sakala valla IT-spetsialist Marko Reimann arvas, et rakendus on läbi telefoni hästi kasutatav, aga arvutis on probleemsete kohtade lisamine keerulisevõitu.