Viljandimaa sündmused teisipäeval, 18. aprillil

Linnaraamatukogu salongiõhtu külaline Andres Karu õppis kultuuriakadeemias näitlejaks ning on kandnud elus erinevaid rolle. Muuhulgas leidnud aega ka selleks, et käia külas 105-l maailma riigil ning on tõusnud neist 89 kõrgeimasse tippu. Salongiõhtul näitab Karu pilte ja räägib lugusid, mis on nende piltide taga.

Foto: Ants Liigus