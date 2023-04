MAAILMAS on kaks kindlat asja: maksud ja surm. Seda demonstreerisid valitsusleppe sõlminud parteid eeskujulikult. Maksud on päevakorral, surmani on usutavasti veel väheke aega. Et emotsioone on niigi ebaeestlaslikult palju, selgitan endise (majandus)ajakirjaniku vaatenurgast, miks on sõlmitud valitsuslepe just selline, nagu see on.