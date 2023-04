Lumepargi mäe suuremaks tegemine on kevadise olukorra terviserajal kehvemaks muutnud küll, aga Sakalal pole praeguste teadmiste juures põhjust pidada süüdlaseks lumeparki. Asjaolud on lihtsalt selliseks kujunenud. Suurem, kõrgem ja parem mägi on talisportlastele ja niisama lustijatele meeltmööda, aga terviserada tahetakse samuti kasutada. Mida siis teha?