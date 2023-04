Viljandi linnavalitsus soovib, et Huntaugu lumepark teeks korda terviseraja selle osa, mis kulgeb mööda lumepargi mäe jalamit. Kui töö on 28. aprilliks tegemata, korrastab linn raja ise ning esitab selle eest arve. Lumepark on töö juba tellinud, aga seda ei saa teha enne pinnase tahenemist.