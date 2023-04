Õpilasesinduse mentor Kauri Kaljuste rääkis, et kogukonnaaia rajamine on olnud mõttes juba mitu aastat. «Sel aastal arutasime noortega, mida gümnasistide nädalal teha teistmoodi kui eelmistel aastatel, ja leidsime, et just kogukonnaaed on see suurepärane võimalus.»