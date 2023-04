Juhtkiri ⟩ Õigus ise otsustada

Kas see maks kehtestada ja kui suur see olla võiks, jääb plaani kohaselt omavalitsuste otsustada. Pole välistatud, et mõni omavalitsus otsustabki pärast arutelusid ja soovitatavalt järgmiste kohalike valimiste järel, et ka valijad saaksid selles küsimuses sõna sekka öelda, hakata kodualuse maa eest raha küsima. Kui ta näitab selgelt, kui palju tulu maamaksust laekuma hakkab ning mida ta selle raha eest teha tahab ja saab, ei ole sugugi välistatud, et selline maks saab kehtestatud valijate enamuse heakskiidul. See võib olla just see summa, mille eest teha korda mõni kohalikele oluline tee või korraldada midagi muud vajalikku.