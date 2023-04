Balti liiga kulminatsioon läheneb: Viljandi HC valmistub

Küsimusele, mis mõtted Balti liiga final four’i turniiri eel peas on, vastas Viljandi HC meeskonna peatreener Marko Koks: «Mõtted on. Tundeid veel väga palju ei ole, sest kõigepealt on vaja meistriliiga mäng ära mängida. Päris palju mõtteid ja tundeid on selle juures.»