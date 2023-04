Tänavahooldus on aastaringne töö. Kui talvel tuleb enamasti lund lükata ja vedada, siis kevadel on põhitegevus puhastamine ja aukude lappimine.

Kaks päeva pärast tänavahoolduse riigihanke lõppu said Viljandi linnajuhid kirja seniselt lepingupartnerilt EKT Teed hoiatusega, et ainus konkurent RoadWest on teinud põhjendamatult madala hinnaga pakkumise.