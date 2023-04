Kutseõppekeskus asus prantslastega suhteid soojendama

Viljandi kutseõppekeskuse projektijuhi ja välissuhete koordinaatori Tiiu Vaheri sõnul võeti külaskäik ette, et taastada suhted Henri Martini ja Purple Campus Occitanie koolituskeskusega. «Meie koostöö on Erasmuse valdkonnas, et meie õpilased saaksid minna praktikale ja õpetajad vaatama, kuidas teistes riikides haridussüsteem toimib,» selgitas Vaher.