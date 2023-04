Mul oli kindlustusfirmaga huvitav vaidlus, milles jäin kaotajaks pooleks, sest ei taibanud õigesti tõlgendada kolmandas lepingulisas olevat punkti number 76. See ei ole ülekantud tähenduses, tõesti oli kolmandas lisas selline punkt. Mis seal ikka, kas see oli just pettus, aga kehv maitse jääb ikkagi suhu. Täpselt samuti, nagu jäi sant mekk suhu turult ostetud maasikakarbist, kus poolmädad marjad olid osavalt peidetud küpsete ja isuäratavate alla.