Juhtkiri ⟩ Vürtsikas lõbu

Kiirendusvõistlused seavad korrakaitsjad mõõduka dilemma ette. Need on ohtlikud, aga enamasti mitte nii ohtlikud, et vajaksid viivitamatut täie seaduse rangusega sekkumist. Tõsi, kui kiirendajale näiteks metsloom ette hüppab, võivad tagajärjed üsna kurvad olla, aga metsloomad hoiavad sellistest mürisevatest võistlustest enamasti kaugele. Mõnikord sõidetakse küll liiklusmärke maha, aga keegi pole seni viga saanud. Nõnda peavad korrakaitsjad tabatud kihutajatele pedagoogilise loengu või määravad rahatrahvi ning kõik jätkub vanaviisi, sest ilmselgelt on politseile vahelejäämise oht osa selliste võistluste võlust.