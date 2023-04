AED on koht, kus kohtuvad meie lood. Meie praegused aiad on selge väljendus praegusest ajast. Ja aedade kaudu saame kohtuda mineviku ja olevikuga ning ühendada sellesse oma tuleviku. Aiad aitavad luua ühenduse sellega, mida esivanemad meile jätta on soovinud. Aiad on nagu looduse ja inimese armastuslugu, millesse on jäetud eelmistelt tulevastele põlvedele kõik oluline, mida meil on vastutus ja kohustus edasi kanda, ja seda kõige sügavamas mõistes ellujäämiseks.