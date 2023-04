Jõgi kirjutas 28. märtsil kogukonnamaja juhatajale ning mitmele teisele inimesele, näiteks sotsiaalkomisjoni esimehele ja aseesimehele kirja ülevaatega sellest, mis on Võhma kogukonnamaja ja päevakeskuse töös praegu halvasti organiseeritud. Ta soovis näiteks teada, kes ja kuidas aitab kogukonnamaja elanikel internetipanka kasutada, miks on puudega inimestel keeruline majja siseneda, miks on avariiväljapääs suletud, miks suletakse teatud kellaajal üldkasutatavad tualettruumid ja päevakeskuse puhkeruum ning miks pole maja elanikele korraldatud toitlustamist.