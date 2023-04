Juhtkiri ⟩ Maksutõus on vajalik, aga ehk saaks seda teha häma ja valetamiseta

Kolmikliidu nädalavahetusel avaldatud koalitsioonilepet on nüüd paar päeva arutatud ning kiitvaid sõnu on selle kohta vähe kõlanud. Tõele au andes on seal ju lisaks mõrudele pillidele ja sõnavahule palju sellistki, mida kiita. Ka Sakala juhtkirjades oleme mõtisklenud, et hambaravihüvitis võiks olla suurem ja tudengite toetused võiksid olla suuremad. Oleme kiitnud heaks hooldekodude reformi, nõudnud õpetajatele paremat palka ning omavalitsuste tulubaasi ülevaatamist ja suurendamist. Need kõik on koalitsioonileppes sees.