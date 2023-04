Nädala tööriistakast ⟩ Kärpekäärid ja tühi meepurk

Valimisjärgne aeg on põnev. Meediast vilksatavad läbi salapäratsevad, umbmääraseid ja põiklevaid vastuseid andvad eestkõnelejad ning mis suletud uste taga sünnib, sellest kuigivõrd juttu ei tehta. Üht-teist siiski välja tilgub ning praeguseks mitu nädalat käinud koalitsiooniläbirääkimised saab nende tilgakeste abil kokku võtta üsna ühemõtteliselt: kõik on halvasti ja läheb veel halvemaks. Kärpekäärid on lauanurgal valmis, maksutõusud silmapiiril ning mis see riigi laenukoormuse kasvataminegi siis muud on kui üks varjatud maks, mida kõik ühiselt tasuma hakkame.