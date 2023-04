Sportlikust Hendrik Lindepuust on kujunenud Eestis poola kirjanduse mitteametlik suursaadik. Ta on vahendanud eesti keelde proosat, luulet, näitekirjandust ja esseistikat mitmekümnelt XX ja XXI sajandi poola kirjanikult ning kirjastanud enam kui 50 raamatut.

Kevad näitas lõpuks võimu ja sulatas lume üleöö. Metsade rüppe peituva üksiku metsa­talu peremees Hendrik Lindepuu kuulas, kuidas sookured kruugutasid, haned üle talu voorisid ning kuidas mets hakkas linnulaulust järjest valjemini kajama. Just samal ajal jõudis trükikojast tema kirjastuse väljaantud 58. raamat poola kirjandust. Ja samal ajal jõudis ta Poola riigitelevisiooni saatesse.

«See, et poolakas näeb nüüd Mulgimaa metsinimest teleekraanil, on minu jaoks sama rõõmustav kui mõne kirjandusauhinna saamine,» on ta ise rahul.