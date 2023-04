Elektriautode või näiteks elektriliste kastirataste ostmiseks toetuse jagamine võib tekitada hetkelise tõrke, eriti kui oled äsja lugenud uudist mõne raamatukogu sulgemisest või lasteaia kohatasu tõstmisest. Eks see olegi justkui veidi jõukamate inimeste toetamine, sest kastirataste puhul öeldakse ju ka ausalt välja, et toetus on mõeldud eelkõige selleks, et perre ei ostetaks mitut autot. Ning vähemalt praegu vaatavad elektriautode poole eelkõige need, kellel laadimisjaam rajatud.