Eelmise aasta augustis oli Türi vallavanem Ele Enn seda meelt, et iga töösuhe põhineb usaldusel. Kui usaldus on saanud mitmel korral ja tasandil kannatada, tuleb teha ka alguses raskena tunduvaid otsuseid. «Iga juht peab saama oma alluvat usaldada ja praeguses usaldamatusest tekkinud olukorras tuleb Türi põhikoolile tagada koolirahu. Kooli õpetajaskond vajab töörahu ja kindlust, et nendega kokkulepitud muudatused viiakse ellu. Samuti vajame häid suhteid kõigi kooliga seotud poolte vahel,» selgitas Enn.