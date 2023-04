Märts on aastaid hea teeninduse ning selle märkamise ja kiitmise kuu olnud, aga mina vist ei öelnud mitte kellelegi aitäh. Mitte et poleks põhjust olnud, aga eestlane on ju kidakeelne ja eks praegu ole kõigil pea pulki täis. Ei tulnud meelde. Nii jäi tänamata murelik ja viisakas poemüüja, kes kiiruga appi tõttas, kui pangamaksed iseteeninduses ei töötanud, ning lipsti mind ära teenindas suletud kassas. See oli temast väga kena ja vedas, et mul ka sularaha kaasas oli.