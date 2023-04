Jah, ilmselgelt ei ole headus ja heldus maailmast kadunud, seda on olnud võimalik tõdeda ka näiteks Ukraina ja sõjapõgenike heaks annetatud töötunde, raha ja head tahet vaadates. Kõikvõimalikud heategevuslikud üritused ja kodanikualgatused on aastaid populaarsed olnud ning suuri rahasummasid on korjatud nii kodutute loomade heaks kui ka muudel õilsatel eesmärkidel.