Nagu nentis ühendnaiskonna esindaja Karl Palatu, ega see 0:12 skoor meeldiv olnud, ent selle taga on objektiivsed põhjused. «Vahetult enne hooaja algust tuli teha turbulentseid otsuseid ning kahe klubi ja mängijate arutelude tulemusena läksime hooajale vastu ühendnaiskonnaga,» rääkis ta. «Meie ettevalmistus on seetõttu olnud puudulik, aga nädal-nädalalt ja mäng-mängult saame üha paremasse vormi ning mõistmine väljakul läheb ka paremaks.»