Kogukonnakino toob Viljandisse näitlejate esimesed kinokohtingud

Programmi kureerib näitleja Tambet Tuisk ja sellest on võimalik osa saada aprilli ja mai kolmapäevadel. Retrospektiivi avab 5. aprillil Henessi Schmidt ning kinokohtingu meenutuseks on Tšiili-Prantsuse kultusautori Alejandro Jodorowsky teos «Lõputu poeesia».

Sel kolmapäeval peetaval seansil on Henessi Schmidt kohal, et avada filmi ja oma valiku tagamaid. Korraldajate kinnitusel on ka järgmistel nädalatel näitlejad, kes eriprogrammis osalevad, valmis publikuga kohtuma, et meenutada filme ja kohtinguid. Aprillis linastub veel kuraator Tambet Tuisu enda valik, 1992. aasta seksikas triller «Ürginstinkt». Mais on oodata Marta Vaariku valitud filmi, aga korraldajate väitel ka ühte suurt üllatust.