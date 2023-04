Gaasiandur tõi päästjad kohale

Nagu ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik, selgitasid päästjad, et gaas imbus tuppa liiga vara suletud siibriga ahjust.

«Päästjad hoiatavad, et kütteseadme siibrit ei tohi sulgeda enne, kui leegid on sütelt täielikult kustunud,» märkis ta. «Vingugaas on nähtamatu ja lõhnatu gaas, mille sissehingamine võib kaasa tuua raskeid tervisehäired või isegi surma.»