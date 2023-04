Kui üritus lõpeb õhtul poole kümne paiku, jõuab mõnes kohvikus veel napilt midagi hamba alla tellida. Ja kui kell kukub 23, aetakse sind enamikust toidukohtadest välja. Seejärel ongi valikus vaid paar kohta, mis on avatud südaööni või tunnike kauem, ning need on inimestest nii pungil, et juurde keegi ei mahu.