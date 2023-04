Maaülikooli energeetikud leidsid võimaluse energia varustuskindluse tagamiseks

Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli lektor Margus Arak rääkis, et ristkülikupinge kasutamisel on hulk eeliseid kõikides energiakasutuse valdkondades. "Peamine on ikkagi see, et ülekandeliinides suureneb võimaliku ülekantava energia hulk ning energia lõpptarbijad saavad tarbida samas ajaühikus rohkem kasulikku energiat. Sellega laheneb elektri varustuskindluse mure hajaasustusega piirkondades. Lisaks kaob paljudes elektriseadmetes vajadus kasutada silumisfiltreid ning seadmete tootmine muutub odavamaks ja nende hooldamine lihtsamaks."