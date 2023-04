Viljandi vallavalitsusel on plaanis avada bürooruumid Tallinnas ja Brüsselis

Konkreetsetele kitsaskohtadele viidates anti vallavanem Alar Karule volitus uurida võimalusi avada valla bürooruumid Tallinnas ja Brüsselis. Valdav osa volinikke oli seda meelt, et suure pildi paremaks nägemiseks on mõistlik, kui esindus ja tööruumid on seal, kus võetakse vastu meie elu määravaid seadusi.