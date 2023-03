Linnavalitsus peab uue tööaja järgi lõunapausi pool tundi vähem

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on tööajakorralduse muutmise põhjuseks kodanikele linnavalitsusega suhtlemise mugavamaks tegemine. "Nii saavad kodanikud võimaluse ka lõuna ajal, see tähendab alates kella 12.30 linnavalitsusse pöörduda. Üldjuhul on pärast kella 16 linnavalitsusse pöördujate arv väga väike, mistõttu on pooltunni nihutamine õhtusest ajast lõunasesse põhjendatud," selgitas ta.