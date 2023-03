Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku juhi Madis Parksepa sõnul tulenes selle bussi soetamine vajadusest. Viljandi haiglal on ligi 70 patsienti, kes on sooritanud vaimse haiguse seisundis kuriteo ja kelle kohus on määranud ambulatoorsele sundravile. See tähendab, et inimene võib elada oma kodus ja käia ka tööl, aga ta peab järgima ettekirjutatud raviplaani. Samuti peab ta vähemalt kord kuus käima arsti vastuvõtul ja siin ilmneb üks suur takistus.