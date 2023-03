Jäigalt eraldatud üld- ja kutsekeskharidus on ajale jalgu jäänud ning gümnaasiumiharidus ja ametiõpe tuleb ühendada. Tööturg ­ootab samal ajal nii tugevate aineteadmiste kui ka praktiliste oskustega spetsialiste. Ainult kohustusliku lisa-aasta nõudmine süsteemi korda tegemata on nagu luumurru ravimine plaastriga. Eesti keskharidus vajab reformi. Ei ole mingit mõtet pidada eraldi ametikoole ja gümnaasiume, mis mõlemad virelevad. Kui tahame hariduse katkestamist vähendada, on lahenduseks ühtne keskharidus.