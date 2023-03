Marko Suurmägi: efektiivne küla, kus keegi ei nurise

Pragmaatiline ilmavaade ütleb, et efektiivsus on vajalik. Sestap peabki valla- või linnavõim otsima tasakaalu majandusliku efektiivsuse ja elanike rahulolu vahel. Ent kui ükskõik milline samm efektiivsuse poole kahandab elanike rahulolu, ütlevadki väikeste asulate elanikud, et riik on nad üksi jätnud. Ja seda väidet kostab üha enam. Omaette küsimus on, kes on kelle ikkagi üksi jätnud ning mis on riik ja mida tähendab omavalitsus.

SEEKORDSETE valimistulemuste väljakuulutamisel läks nii, et paberhääled said loetud tükk aega enne e-hääli. Ja pabersedelid said kõigepealt loetud just väikestes maajaoskondades. Ajakirjandusel oli piisavalt aega, et uurida, mis on juhtunud: miks saab EKRE sedavõrd palju hääli? Vastajad Virust ja Võrust ning isegi Tallinnast pidid nentima, et regionaalsele arengule seljakeeramine maksab kätte. Tõdeti, et uus riigikogu peaks tegema midagi, mis aitaks ka elu maal edasi viia.