Pärimusmuusika keskusel täitus miljon külastust

2008. aasta kevadest, mil pärimusmuusika keskus asus tegutsema aidas, on organisatsiooni korraldatud üritusi külastatud 65 000 – 70 000 korral aastas. Keskus on aegade jooksul aidas korraldanud üle 500 kontserdi, 120 tantsumaja ning 300 mudilaste ja titade laulu-, mängu- ja pereringi. Ekskursioone on tellinud ligi 14 000 külastajat ning teabekogu on kasutatud sellest arvust veidi rohkemgi. Täiskasvanutele mõeldud koolitusi ja kursusi on olnud 450, noortelaagreid ja kursusi üle tuhande.

Pärimusmuusika ait on 15 aasta jooksul oma ruume pakkunud ligi 2700 rendisündmusele ning koos pärimusmuusika keskuse korraldatud üritustega on aida külastusi kogunenud ümmarguselt 324 000 – see on umbes kahekümnekordne Viljandi elanike arv.

Aida pood on müünud keskmiselt üle tuhande pärimusmuusika heliplaadi aastas. Trükiväljaandeid, peamiselt õppematerjale, on müüdud 15 aasta jooksul ligi 7000, kuid pillide müügi arvestuses asub aidas arvatavasti Eesti populaarseim rahvapillipood, kus on müüdud juba 1200 muusikainstrumenti.

Pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa peab tudengite algatatud ettevõtmisest sündinud miljoni külastuseni jõudnud organisatsiooni käekäiku terve maailma mastaabis imeks. "Selle idee arhitekt, kes siia tohutu energia pani, oli Ando Kiviberg. Üks kodanikualgatusest sündinud organisatsioon, mis on saavutanud staatuse, et ehitada oma maja, hakata kontserdiprogrammi tegema ja inimesi koolitama ning mis kestab juba aastakümneid – ma arvan, et see on väga eriline asi, isegi maailma mõistes," rääkis Noormaa.

Noored on pärimusmuusika tegevustes esikohal. "Välismaa külalised imestavad tihti, kuidas meil nii noor publik on ja nii noored tegijad laval. Esiteks: selle organisatsiooni lõid tudengid ning kohe hakati korraldama ka rahvapillilaagreid, kust on väga paljud muusikud läbi käinud. Järelkasvuga on tegeldud süstemaatiliselt. Praegu on meil loodud süsteem, millesse on kaasatud tited, lasteaialapsed ja koolisüsteem. Programmis on koolikontserdid, laagrid, inkubaatorprogrammid, võistumängimised ja muu – me loome noortele võimalusi, et nad tuleks pärimusmuusika juurde. Hoiame festivali ja kogu oma tegevuse nooruslikuna. See on võtmeküsimus," selgitas Tarmo Noormaa.