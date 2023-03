Nädala võõrsõnad ⟩ Sundrenoveerimine, energiatõhusus ja euroliidu direktiiv

Europarlament võttis vastu otsuse, et elumajade energiatõhususe klass peaks liidus kümne aasta pärast jõudma vähemalt tasemele D. Nüüd on see häda, et kui keskmiselt inimeselt küsida, mis tema kodu energiatõhususe klass on, pilgutab ta segaduses silmi. Jah, uusarenduste puhul antakse see klass juba ostes teada ning uued majad on juba aastaid olnud nõuetekohased, aga vanemates majades elavatest inimestest lõviosa ei tea sellest kõigest ööd ega mütsi.