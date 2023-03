Kaks spetsialisti lahkuvad ja ameti verivärske juht asub uut meeskonda looma

Umbes kaks ja pool aastat linnavalitsuse avalike suhete spetsialistina töötanud Maarja Evert suundub tööle Viljandi haiglasse, et asuda juhtima selle turunduse ja kommunikatsiooni meeskonda.

«Lahkun avalike suhete spetsialisti ametist, sest ma usun, et elus tuleb edasi liikuda,» rääkis Evert. «Nii selleks, et iseend proovile panna, mugavus­tsoonist välja astuda ja areneda, kui ka selleks, et seni saadud kogemusi ja teadmisi mujal rakendada.»